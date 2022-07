En recevant, jeudi, au Palais de Carthage, l’ambassadeur de la République de Hongrie en Tunisie, Martin Karolyi, à l’occasion de la fin de sa mission, le président de la République Kaïs Saïed a saisi l’occasion pour mettre l’accent sur convergences entre la Tunisie et la Hongrie.

Il s’est félicité à ce propos du niveau de la coopération et d’échange entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’éducation et de la jeunesse.De son côté, l’ambassadeur hongrois a remercié le Président de la République et les autorités tunisiennes pour le soutien et l’assistance dont il a bénéficié lors de l’exercice de ses fonctions, réaffirmant la détermination de son pays à renforcer davantage les relations de coopération avec la Tunisie dans divers domaines.