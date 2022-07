La Tunisie compte la seule clinique accréditée niveau OR par Canada Accréditation en Afrique francophone

Le management de la “Clinique La Rose” -située au Lac 3- a dernièrement invité un certain nombre de journalistes pour les entretenir sur son accréditation OR par Canada Accréditation.

On nous a expliqué que dès son ouverture, en novembre 2017, cette clinique privée multidisciplinaire a initié son parcours d’amélioration de soins en choisissant de collaborer avec l’un des organismes les plus connus au monde à savoir “ Agrément Canada” (un organisme indépendant non gouvernemental faisant partie de l’Organisation de Normes en Santé ‘HSO’ et dispose d’environ 1 000 experts).

Il s’agit d’un référentiel de normes servant à mettre l’accent sur le patient et à orienter les organismes en soulignant et en évaluant les axes à revisiter.

Ainsi, 6 référentiels ont été appliqués ayant touché tous les aspects de l’entreprise : gouvernance, leadership, gestion des risques, prévention et contrôle des infections, gestion des médicaments, services d’urgence, etc.

Et au bout d’un long parcours et suite à plusieurs visites effectuées par l’équipe canadienne, ainsi qu’aux auto-évaluations, la clinique a pris conscience de ses centres d’excellence et a su combler ses lacunes.

Étant le premier établissement sanitaire en Tunisie à entreprendre la démarche d’Accréditation canadienne, Clinique La Rose a donc fait preuve d’un engagement envers ses patients pour réussir des changements positifs en termes de qualité des soins et de sécurité et par la suite une meilleure prestation de service.

A noter au passage que la clinique est dotée de la 1ère unité d’imagerie IRM ouverte en Tunisie. En effet, « cette configuration rend accessible l’examen IRM aux patients souffrant de claustrophobie ou d’obésité, ainsi qu’aux patients handicapés… ».

D’ailleurs, Sami Beizig, directeur général de ladite clinique dira que « ces acquis ne peuvent que consolider l’image de la clinique, instaurer une pratique sanitaire exemplaire dans les meilleures conditions possibles et surtout prouver la qualité des compétences tunisiennes ». Mais aussi du secteur médical tunisien.

Et le DG de promettre de tout faire pour «… maintenir la qualité et la sécurité des soins, assurer une évolution constante et de continuer à relever d’autres défis. Ce n’est que le début du parcours».

—————

A propos de « Clinique La Rose »

« Clinique La Rose » est une clinique privée pluridisciplinaire avec plus de 120 lits disposant d’un plateau médicotechnique doté d’outils de diagnostic et de traitement à la pointe de la technologie.

Différentes disciplines médicales y sont représentées dans différents pôles : urgences, réanimation, radiologie, chirurgie générale, gynécologie, PMA (Procréation médicalement assistée) avec le centre FERTILLIA, néonatalogie…