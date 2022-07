Deux avions de Tunisair sur un total de 4 en panne, ont repris leur activité. Une intervention technique sur un troisième avion est attendue pour qu’il soit opérationnel au cours de la nuit de jeudi ou vendredi, annonce un communiqué du ministère du transport, ajoutant que les négociations sont en cours pour la location d’autres avions.

L’avion de Tunisair de grande taille de type ” A330 ” a repris son activité pour assurer le voyage n°2014 vers Istanbul, depuis l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Cette reprise vient après l’intervention de Tunisair technique pour procéder aux opérations de réparation et des essais nécessaires et de s’assurer des conditions de sécurité et de la capacité de navigation de ces avions conformément aux normes internationales.

La même source a, dans le même sens, souligné la difficulté d’obtenir les pièces de rechanges qui ont été apporté depuis Belfast, puis de Francfort en suite de Paris pour arriver à Tunis jeudi matin, ce qui aide en grande partie à reprendre le rythme normal des voyages qui ont commencé progressivement durant les dernières heures suite à l’augmentation de sa capacité d’accueil.

Le ministère du Transport a, par ailleurs, fait savoir que Tunisair a parachevé jeudi à 02h du matin, le transport de tous les voyageurs africains, au nombre de 118 personnes vers Conakry et Dakar dans les meilleurs conditions après avoir assuré leur hébergement dans des hôtels.

Le département ministériel a signalé que la cellule de crise est toujours en réunion sous la présidence du ministre du Transport, Rabiï Mjidi, jusqu’au retour au rythme habituel des voyages, affirmant qu’elle œuvre à tenir tous ses engagements pour rattraper cette situation progressivement et dans les délais impartis.