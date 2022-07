Consciente de l’importance du rôle des entreprises dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois, Attijari bank réitère son engagement à accompagner les entreprises et lance sa troisième « Succursale Entreprises » à Sfax.

La Succursale d’Entreprises est une nouvelle catégorie d’agences dédiées qui a pour objectif de se rapprocher des clients entreprises et de répondre au mieux à leurs besoins à travers un dispositif d’accompagnement sur mesure.

Une équipe de conseillers de clientèle spécialisés sont à disposition pour accompagner non seulement les Très Petites et Moyennes Entreprises mais aussi les Grandes Entreprises opérant dans tous les secteurs d’activité : industriel, commercial ou de service. Et ce, à l’échelle nationale et l’internationale grâce à ses filiales spécialisées en Tunisie et son appartenance au Groupe Attijariwafa bank présent dans 16 pays en Afrique et 27 pays dans le monde.

Le lancement de cette 3ème Succursale Entreprise Sfax vise à renforcer le soutien renouvelé aux entreprises dans les régions à l’instar des Succursales Entreprises ouvertes à Bizerte et à Nabeul.

Le réseau d’Attijari bank est désormais composé de Centres d’affaires, Succursales, Dar El Macharii et Agences. La spécialisation du réseau ne peut que confirmer l’importance accordée par la banque, aux entreprises qui sont au cœur de sa stratégie de développement.