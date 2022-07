Cinq films tunisiens dont quatre dans la compétition officielle, figurent au line-up de la 3ème édition du Festival international du film d’Amman, Awal Film (Amman International film festival, AIFF) prévu du 20 au 27 Août, dans la Capitale jordanienne Amman.

Une Seconde Vie (A Second Life) de Anis Lassoued, Demain (Tomorrow) de Dhafer L’Abidine et Streams (Fouledh) de Mehdi Hmili sont séléctionnés parmi 11 films dans la compétitition des longs-métrages de fiction. My Mohamed is Different de Inès Marzouk figure dans la compétition des longs-métrages documentaires à laquelle sont retenus 8 films.

Bonne Mère de Hafsia Herzi, coproduction entre la Tunisie et la France, sera présenté hors compétition. Il figure dans la section “Rendez-vous avec le cinéma franco-arabe” qui présente des films français ou coproduits avec la France.

Une séléction de 50 films de fiction et documentaires issus de 29 pays ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures. Toutes les oeuvres sélectionnées sont des productions nationales et des coproductions internationales sorties en 2021 et 2022.

Les films arabes concourreront dans les trois compétitions pour longs métrages de fiction et documentaires et courts mérages. Une compétition internationale est dédiée aux films étrangers en dehors de la région arabe.

L’Iris Noir (The Black Iris) est la plus haute distinction attribuée par le festival. Les gagnants des différentes compétitions recevront également un montant qui peut atteindre les 20 mille dollars.

L’ouverture du festival sera avec “Piece by Chocolate” du canadien Jonathan Keijser et le dernier film interprété par feu Hatem Ali, alors que la clôture verra la diffusion du court-métrage gagnant de cette édition.

Le festival a annoncé une programmation riche et diversifiée avec des activités dédiées aux professionnels du film dont des réalisateurs, des acteurs, des actrices ainsi que des experts et producteurs internationaux.

Le festival aura lieu au théâtre de plein air de la Royal film Commission (RFC), TAJ Cinemas et au Drive-in cinéma à la place Abdali. D’autres projections sont prévues à travers le Royaume dans les régions de Irbid, Aqaba et Salt.

Voici le programme complet tel que publié sur le site du Festival:

Compétition arabe

Longs-métrages de fiction

A Second Life de Anis Lassoued (Tunisie)

Costa Brava, Lebanon de Mounia Akl (Liban)

Daughters of Abdulrahman de Zaid Abu Hamdan (Jordanie)

Farha de Darin J. Sallam (Jordanie)

Tomorrow de Dhafer L’Abidine (Tunisie)

Life Suits Me Well de Al Hadi Ulad-Mohand (Maroc)

Our River … Our Sky de Maysoon Pachachi (Irak)

Souad de Ayten Amin (Egypte)

Soula de Sala Issad (Algérie)

Streams de Mehdi Hmili (Tunisie)

The Gravedigger’s Wife de Khadar Ahmed (Somalie)

Longs-métrages documentaires

Captains of Za’atari de Ali El Araby (Egypte)

Fiasco de Nicolas Khoury (Liban)

Little Palestine, Diary of a Siege de Abdallah Al-Khatib (Liban)

My Mohamed is Different de Inès Marzouk (Tunisie)

Nile Crocodile de Nabil Shazli (Egypte)

Take Me to the Cinema de Albaqer Jafeer (Irak)

The Blue Inmates, by Zeina Daccache (Liban)

Suspended Wives by Merieme Addou (Maroc)

Courts-métrages

18 / 11 de Medhat Maged (Egypte

Alternative Memory de Leen Abdo (Jordanie)

Arwa de Jumana Eldur (Jordanie)

Bantustan de Mohammad Mansour (Palestine)

Champollion St., Urban Observations de Asmaa Ibrahim (Egypte)

Echoes de Julien Kobersy (Liban)

The Mission de Mohammad Dabbas (Jordanie)

My Mother’s Voice de Mourad Hamla (Algérie)

Paradis de Chris Akoury (Liban)

A Place Once Existed de Narjess Rafic Karim (Liban)

Traversing the Reimagined Palestinian Neighbourhood de Zain Wahbeh (Jordanie)

Unspoken de Mohammed Alghadhban (Irak)

Venus and the Mirror, by Amin ben Mousa (Maroc)

When the Sea Was Blue de Amr Elseyoufi (Egypte)

L’hiver de Karam Awadat (Jordanie)

Ya Mejana de Mahdi Mousawi (Liban)

Compétition Internationale

Convenience Store de Michael Borodin (Russie, Slovénie, Turquie)

Knocking de Frida Kempff (Suède)

Life of Ivanna, by Renato Borrayo Serrano (Guatemala, Russie, Norvège, Finlande, Estonie)

Playground de Laura Wandel (Belgique)

Prayers for the Stolen de Tatiana Huezo (Mexique, Allemagne, Brésil, Argentine, Suisse, Etats-Unis)

Soy Libre de Laure Portier (France, Belgique)

The Crossing de Florence Miailhe (France, Republique Tchèque, Allemagne)

The Promise de Leonardo Avezzano (Italie, Pays-Bas, Jordanie)

Zalava de Arsalan Amiri (Iran)

Section du rendez-vous franco-arabe :

Mariner of the Mountains de Karim Aïnouz (Algérie, France, Allemange, Brésil)

Bonne Mère de Hafsia Herzi (Tunisie,France)

You Resemble Me de Dina Amer (Egypte, France, Etats-Unis) (à confirmer)

The River de Ghassan Salhab (Liban, France, Allemagne, Qatar)