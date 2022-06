Le premier laboratoire tunisien de test et de contrôle de conformité de textile médical sera inauguré le samedi 2 juillet 2022 au technopole Neotex Monastir en présence de responsables tunisien.ne.s et allemand.e.s.

La mise en place de ce laboratoire a démarré en décembre 2020 grâce à un partenariat entre la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et l’entreprise privée tunisienne Total Testing Services. L’investissement total s’élève à 394.000€, dont plus de 44% supportés par la GIZ.

Ce laboratoire contribuera à la conservation de centaines d’emplois et à la création, à terme, de centaines d’emplois additionnels directs et indirects dans la filière du textile technique médical à haute valeur ajoutée.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme develoPPP, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) et mis en oeuvre par la GIZ.

Il est soutenu par l’Initiative spéciale Formation et emploi du BMZ, qui soutient sous la marque Invest for Jobs des entreprises allemandes, européennes et africaines dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique.

Le projet a été réalisé en partenariat avec l’entreprise privée tunisienne Total Testing Services qui a investi plus de 12 millions de dinars dans son nouveau local au technopole Neotex et qui emploie plus de 60 personnes dont 57 cadres supérieurs. Son portefeuille clients compte plus de 500 clients en Tunisie et à l’étranger ; plus de 55% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export.

Le nouveau laboratoire offrira des services de test et de contrôle de qualité pour les articles en textile destinés à l’utilisation en milieux hospitaliers (masques, blouses, casques, gants, champs chirurgicaux, etc.) ce qui permettra aux entreprises textiles tunisiennes de créer des emplois décents et durables additionnels en étant plus compétitives. La compétitivité sera renforcée grâce à une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiales, une réactivité accrue et un contrôle qualité plus fiable et de proximité, ce qui garantira une sécurité accrue du personnel médical exposé aux risques.

Le projet sera également utilisé comme plateforme de formation et de recherche et développement de nouveaux produits pour le personnel des entreprises textile ainsi que pour les étudiant.e.s et chercheurs/chercheuses tunisien.ne.s de diverses disciplines.

Des activités de sensibilisation aux aspects de contrôle qualité des dispositifs de protection individuelle utilisés en milieu hospitaliers sont également prévus au profit des responsables approvisionnement des structures sanitaires publiques et privées, y compris des tests de conformité gratuits.

Ce projet a été sélectionné à la suite d’un concours d’idées international et il s’inscrit dans le cadre du programme exceptionnel de réponses à la pandémie COVID-19 lancé pour encourager les entreprises privées à prendre des initiatives de nature à limiter l’effet de la pandémie sur les économies et les populations dans les pays en voie de développement.

À propos du programme develoPPP :

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) soutient à travers son programme d´appui develoPPP les activités du secteur privé lorsque les opportunités

entrepreneuriales convergent avec un potentiel en matière de politique de développement.

Les entreprises qui souhaitent investir durablement dans les pays en développement ou émergents et étendre leurs activités sur place peuvent bénéficier d’un appui technique et financier dans le cadre de ce programme.

Le programme develoPPP met en oeuvre des partenariats avec des entreprises privées engagées et responsables pour aider à atteindre les Objectifs de Développement Durable en profitant d’un effet de levier financier et d’une complémentarité des rôles des acteurs publics et privés.

Ce modèle de partenariats a été recommandé dans le cadre de l’Agenda 2030 adopté par 193 pays dont la Tunisie lors de l’Assemblée générale des Nations unies de septembre 2015.

Pour plus d’informations : https://www.developpp.de/en

À propos de l’Initiative spéciale Formation et emploi :

Le BMZ a rassemblé sous la marque Invest for Jobs une série d’offres pour soutenir des entreprises allemandes, européennes et africaines dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique.

L’Initiative spéciale Formation et emploi (tel est le titre officiel) propose un conseil complet, des contacts et un soutien financier pour éliminer les obstacles aux investissements. Son objectif consiste à créer, en coopération avec les entreprises, des emplois et formations de qualité dans ses huit pays partenaires actuels, dont la Tunisie, à préserver l’emploi durant la pandémie de Covid-19 ainsi qu’à améliorer les conditions de travail sur place. L’Initiative spéciale est, entre autres, mise en

oeuvre par la GIZ.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.invest-for-jobs.com.