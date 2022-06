Le 28 juin 2022 a représenté une date importante dans le calendrier des préparatifs du 18ème Sommet de la Francophonie qui rappelons-le, se déroulera les 19 et 20 novembre prochains à Djerba, avec pour thème “Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone”.

Une journée très fructueuse pour le 18ème Sommet de la Francophonie.

Trois évènements, liés au Sommet, se sont déroulés entre Tunis et Paris ce 28 juin :

– Au cours de la réunion du Conseil Permanent de la Francophonie (format hybride) de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, les membres du Comité National d’Organisation (CNO) à Tunis, ont présenté en duplex les avancées des préparations du 18ème Sommet de la Francophonie. Cet état des lieux a permis de préciser et de mettre à jour l’avancement des préparatifs sur les différents sites abritant les travaux du Sommet, de faire un point sur les évènements parallèles et sur les différentes infrastructures de l’île de Djerba.

– A 10h30, au Ministère des Affaires Etrangères à Tunis et dans le cadre des échanges et des contacts réguliers avec les Ambassadeurs francophones accrédités à Tunis sur les différents aspects relatifs à la 18ème Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Monsieur Othman JERANDI est revenu sur les préparatifs du Sommet et a dévoilé

le spot officiel du Sommet de Djerba.

Le Ministre JERANDI a indiqué que « la Tunisie, un des Etats fondateurs de la Francophonie et un de ses acteurs actifs, n’a cessé de renouveler, par des actions concrètes, son attachement à cet espace commun de dialogue et de solidarité entre les Etats et peuples francophones.

Il a par ailleurs ajouté que « dans l’objectif de créer, autour du Sommet, une dynamique de rassemblement axée sur le partage et la diversité culturelle ainsi que sur les perspectives de coopération économique dans l’espace francophone, la Tunisie a prévu l’organisation d’un Village de la Francophonie, où participants des Etats membres et population locale se retrouveront dans un cadre convivial et festif, d’un Forum Economique Francophone et d’un nombre important d’événements parallèles dans des domaines divers. »

– A 18h30, lors d’un cocktail de presse organisé dans un hôtel du centre-ville de Tunis, Madame Karima BARDAOUI, porte-parole du Sommet, a présenté aux nombreux médias tunisiens et étrangers ainsi qu’aux Conseillers de Presse des Ambassades des pays membres, associés et observateurs, le spot officiel du Sommet Djerba 2022.

Qui est la porte-parole du 18ème Sommet de la Francophonie ?

Diplomate de carrière et titulaire d’une maîtrise en Droit, Madame Karima BARDAOUI occupe, depuis 2019, les fonctions de Directeur des Amériques à la Direction Générale Amérique-Asie au sein du Ministère des Affaires Etrangères qu’elle avait intégré en 1997.

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Tunisie auprès de la République Tchèque de 2017 à 2019, elle fut également affectée à la Mission Permanente de Tunisie auprès des Nations-Unies à New-York de 2014 à 2017 après avoir été en poste à l’Ambassade de Tunisie à Paris de 2006 à 2011.

« Ma nomination en qualité de porte-parole du 18ème Sommet de la Francophonie représente pour mon équipe de porte-parolat et pour moi-même un honneur et une immense responsabilité que nous sommes fiers d’endosser.

A l’occasion de ce sommet historique qui constituera un véritable tournant dans l’histoire du projet francophone, notre mission sera de relayer haut, loin et fort les messages portant les valeurs essentielles de la Francophonie tout en mettant en avant le thème de notre Sommet à savoir : le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone » a déclaré Madame Karima BARDAOUI.

Le spot officiel du 18ème Sommet de la Francophonie

Le spot officiel du 18ème Sommet de la Francophonie repose sur la direction créative et artistique de l’agence de communication tunisienne ADCOM Agency en charge de la promotion du Sommet.

« Pour que nous soyons tous connectés et en route pour le Sommet, le flux aérien, tout au long du spot s’est voulu composé de points, de notes musicales et de lettres de différents alphabets utilisés dans les 88 pays de la Francophonie, mettant ainsi en exergue la diversité socio-professionnelle, culturelle, ethnique, de genre…

En arrivant à Djerba, ce flux, il devient porteur et puissant jusqu’alors horizontal, puis vertical pour se diriger… vers le Sommet, celui de Djerba, mais aussi vers le sommet du succès de l’évènement qui sera rassembleur au sens physique et numérique, autour d’un étendard composé des 88 drapeaux de l’OIF, toute la communauté francophone, heureuse de se retrouver et solidaire » expliquent Marwene BOUHAWEL et Lina DAMAK, responsables de ADCOM Agency.

Le synopsis du film résume magnifiquement la signature du 18ème Sommet de la Francophonie de

Djerba : TOUS CONNECTES, TOUS AU SOMMET !

La musique originale du spot, s’inspirant à la fois des tonalités des instruments tunisiens et d’un environnement universel, a été créée tout spécialement par le compositeur tunisien, Sami MAATOUGI qui a notamment écrit les musiques du film Millefeuille (Nouri Bouzid) et de la mini-série télévisée, Al Akaber.

Les très belles images du spot, misent sur la poésie et l’affectif pour traduire la diversité et la connectivité, proposent un voyage aérien et inventif, plein de tendresse, où la Tunisie montre pleinement et naturellement son ouverture à la communauté francophone. Aérien, certes, pourtant débordant de proximité, d’échanges, de partage et de sourires…

Un magnifique présage de ce que sera le 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba…