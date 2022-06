L”I3″ est le nouveau programme dans le secteur de la santé en Afrique

Le nouveau programme baptisé I3, doté de 7 millions de dollars, est le fruit d’un rapport publié par le cabinet de conseil Southbridge A&1 et son partenaire canadien Salient Advisory, portant sur les défis de financement des entreprises de distribution de santé en Afrique, rapporte le site web lematin.ma.

Il se donne pour ambition d’“identifier des innovateurs en phase de démarrage ou de croissance sur tout le continent (africain, NDLR) permettant d’avoir un impact tangible sur la santé publique que ce soit en termes de disponibilité, d’accessibilité, de qualité ou de transparence des flux des produits de santé publique“.

Il est sponsorisé entre autres par la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA NEPAD), l’Organisation mondiale de la santé AFRO (WHO AFRO), et deux acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique, à savoir le group Merck (MSD) et AmerisourceBergen.

En ce concerne la région d’Afrique du Nord, l’accélérateur IMPACT Lab a été sélectionné pour coordonner le processus de sélection et suivre les entreprises tout au long du programme. Pour les autres régions, les accélérateurs partenaires sont Startupbootcamp AfriTech en Afrique du Sud pour l’Afrique Australe, Villgro Africa au Kenya pour l’Afrique de l’Est et Co-creation Hub (CcHUB) au Nigeria pour l’Afrique du l’Ouest.

Les candidatures pour la première cohorte de 30 entreprises sont ouvertes dès maintenant et seront clôturées le 14 août pour un début de programme le 19 septembre.

Pour candidater voici l’adresse : https://innovationsinafrica.com/fr/

