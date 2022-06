La première centrale solaire flottante de la zone Mena située au Lac 3, à Tunis, est entrée en exploitation, samedi, avec pour objectif de couvrir une partie des besoins énergétiques du quartier de la Goulette.

Dotée d’une puissance de 200 kWc, soit l’équivalent de la consommation de 130 foyers, la centrale s’étend sur une superficie globale de 2.500 m2. Elle fournira annuellement, 265 MWh par an et contribuera à réduire 120 tonnes équivalent Co2 par an.

Financée à hauteur de 500 milles euros par la Direction générale du Trésor, relevant du ministère Français de l’Economie, des Finances et de la Relance, cette centrale est réalisée par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (Steg) en partenariat avec le groupe international de production d’électricité renouvelable “Qair”.

Ce projet, dont les travaux ont été lancés le 22 septembre 2021, a été crée en vertu d’une convention de partenariat signé par la STEG et le développeur français de projets d’énergies renouvelables Qair.

La réalisation de cette station traduit les potentialités de la Tunisie en matière de production de l’énergie alternative dans le désert ou dans les zones arides, a indiqué à l’inauguration, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gonji.

“La Tunisie est déterminée à développer le secteur des énergies renouvelables malgré le retard qu’elle a accusé”, a affirmé la ministre, rappelant que l’objectif visé est d’atteindre une part de 35% des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à l’horizon 2030.

Tous les projets portant sur les énergies renouvelables seront raccordés au réseau d’électricité à la Steg y compris les projets de Tataouine et de Matmata, a promis de son côté, le directeur de la direction centrale de distribution à la Steg, Néjib Choutourou dans une déclaration à l’agence TAP.

Le directeur général de Qair, Jérôme Billerey a souligné que son groupe est prédisposé à accompagner la Tunisie durant sa transition énergétique et de la soutenir en lançant d’autres projets.