La 6ème édition des ProsD’OR s’est achevée le samedi 18 Juin 2022 dans une ambiance festive.

Ooredoo Tunisie était la star dans ce grand événement de créativité et s’est vu décerner 17 prix dans toutes les catégories.

Proche de sa cible et de sa clientèle, Ooredoo s’est distingué parmi des centaines de campagnes en compétition et a brillé avec ses réalisations dans plusieurs catégories.

La campagne « Ti bien sûr » seule a obtenu 4 prix dont un grand prix pour la catégorie « Outdoor », la campagne d’affichage urbain contre la covid-19 dans la même catégorie, la campagne avec Sabri Mosbah Tounes T3ich pour la catégorie « Film » et pleins d’autres.

Toutes les campagnes récompensées ont été jugées percutantes et innovantes de la part du jury.

Une autre grande réussite pour Ooredoo Tunisie qui montre de plus en plus son engagement avec ses clients et continue à le surprendre avec ses belles réalisations.