La ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gongi, a annoncé, depuis Gafsa, que la Tunisie et l’Algérie se sont mises d’accord pour créer un fonds commun d’investissement.

L’objectif dudit fonds est de renforcer et de développer les projets de partenariat au profit des jeunes dans les régions frontalières tuniso-algériennes, de manière à donner un saut qualitatif en matière de coopération et d’investissement entre les deux pays.

Intervenant lors de l’ouverture d’une conférence organisée, mardi 21 juin 2022, sur le thème ” Investir à Gafsa “, Gongi a précisé que la position géographique du gouvernorat de Gafsa sur les frontières tuniso-algériennes, est un des facteurs d’attraction d’investissement, d’autant plus qu’il permet son ouverture sur son environnement national et étranger.

La région de Gafsa est le seul gouvernorat qui n’a pas un poste frontalier officiel avec l’Algérie, en dépit de la décision prise, depuis 2015, pour la réalisation d’un poste frontalier dans la région frontalière ” Oklat Hamad “.

Ce projet n’a pas été réalisé, en dépit de la réalisation des études techniques relatives à ce projet par la Direction de l’Equipement à Gafsa, a-t-elle précisé.

Le gouvernorat de Gafsa a organisé cette conférence en vue de présenter les opportunités offertes dans la région aux investisseurs et aux hommes d’affaires, ainsi qu’aux bailleurs de fonds pour qu’ils prennent connaissance de ce projet.

615 millions de dinars d’investissement dans la région

Il s’agit également d’examiner les moyens de booster l’initiative privée, d’améliorer le climat d’investissement et de passer en revue les difficultés auxquelles font face les promoteurs de projets.

Le Plan de développement 2023/2025 ambitionne de réaliser des investissements d’une valeur de 615 millions de dinars (MDT) par le secteur privé, en vue de dynamiser le marché d’emploi et améliorer les indicateurs de développement dans cette région, dont le taux de chômage a atteint 26,3%, contre 16,1% au niveau national, selon l’Institut national de la statistique.

Les attraits de Gafsa

La ministre de l’Industrie a mis l’accent sur les attributs d’attraction de l’investissement privé à Gafsa, notamment dans les secteurs prometteurs, estimant qu’il y a un manque de volonté de booster l’initiative privée.

Et de poursuivre que les difficultés de développement dont souffrent plusieurs régions intérieures, dont celle de Gafsa, peuvent être surmontées en tirant des avantages comparatifs de ces régions, en valorisant les richesses et les substances utiles non exploités.

Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, a, pour sa part, souligné l’importance de cette manifestation ” Investir à Gafsa “, qui permet d’examiner les difficultés qui entravent la promotion de l’investissement privé et d’identifier les solutions plausibles pour les surmonter.

Ces difficultés sont liées à la faiblesse des ressources financières, à la réticence des banques pour financer les nouvelles initiatives privées, a-t-il ajouté, soulignant le rôle du secteur privé dans la promotion de l’économie régionale et nationale.