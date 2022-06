HUAWEI nova 9 SE, le smartphone dotÃ© d’un appareil photo 108 MP et SuperCharge 66W, arrive avec les meilleures applications sur AppGallery

Avec le système de quadruple caméra AI de 108 MP, le smartphone HUAWEI nova 9 SE s’adresse sans aucun doute aux jeunes passionnés de vlogging super cool. Le smartphone est également équipé de fonctions HUAWEI SuperCharge 66W qui permet de faire fonctionner le téléphone et de le recharger très rapidement, en plus d’une configuration technique facilitant l’utilisation par les gamers.

Le HUAWEI nova 9 SE présente un design époustouflant digne d’un smartphone élégant et facile à tenir. Grâce à AppGallery déjà installée sur le Huawei Nova 9SE, les utilisateurs peuvent bénéficier des différentes applications présentes.

AppGallery dans le Top 3 des stores d’applications dans le monde

AppGallery est un store d’applications fiable, innovant, fluide et sécurisé, où vous pouvez facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger une large gamme d’applications de haute qualité. Etant le store d’applications officiel de Huawei, AppGallery propose aux utilisateurs les meilleures applications et services mondiaux, ainsi qu’une grande variété d’applications locales de qualité.

Depuis son lancement en 2018, AppGallery a connu une croissance incroyable en termes de nombre d’utilisateurs, de développeurs d’applications et de variété d’applications disponibles au téléchargement. Au 31 décembre 2021, le nombre de développeurs enregistrés dans le monde entier sur AppGallery a atteint 5,4 millions avec 580 millions d’utilisateurs actifs par mois. Que vous recherchiez un jeu amusant ou une application pour planifier facilement votre voyage et gérer les réservations d’hôtel, vous pouvez les trouver en quelques clics en utilisant AppGallery.

Avec AppGallery et Petal search, les utilisateurs de HUAWEI nova 9 SE et l’ensemble des appareils Huawei peuvent télécharger, utiliser et mettre à jour l’ensemble des applications locales et globales qui répondent à leurs besoins quotidiens.

En Tunisie, AppGallery continue à gagner du terrain en integrant les applications les plus demandées pour l’utilisateur tunisien. AppGallery se démarque par la richesse de sa panoplie d’applications nottament dans les secteurs de la livraison des repas à domicile, les services bancaires et digital wallets, Shopping, divertissement, media , transport, gaming etc…

A travers AppGallery, les gamers peuvent exclusivement effectuer leurs achats en dinars tunisiens moyennant un moyen de paiement simple, transparent et sécurisé. La facturation directe par l’opérateur (DCB) permet aux utilisateurs d’effectuer des achats en utilisant leur solde mobile et ce pour les clients ayant des lignes prépayés ou postpayés.