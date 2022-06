Selon nos informations, les autorités libyennes seraient sur le point de promulguer une loi interdisant l’exercice de toute activité commerciale dans le pays aux non-Libyens.

Dans une première étape, le ministère libyen de l’Economie et du Commerce a décidé d’interdire aux non-Libyens la pratique de toutes les activités commerciales de détail ou de gros. Cette interdiction concerne toutes opérations de vente et d’achat. Ces dernières, qui peuvent être directes ou indirectes (pour le compte d’un tiers), concernent entre autres la location de boulangeries et de locaux commerciaux et la pratique de courtage immobilier.

Cette nouvelle est à même de constituer un coup dur pour des milliers de Tunisiens qui tablaient justement sur une incessante pacification de la situation ans les villes libyennes pour s’y installer et y pratiquer tous genres de commerce.

Affaire à suivre.

ABS