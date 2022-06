La compagnie d’assurances ZITOUNA TAKAFUL se distingue en obtenant la certification des meilleurs employeurs en Tunisie pour l’année 2022 « Best Places To Work ». La compagnie brille encore par un nouveau titre.

Ce certificat est décerné aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail offertes et récompense la confiance accordée par les collaborateurs à leur management. Cette certification repose principalement sur des évaluations adressées aux collaborateurs et à l’équipe dirigeante de l’entreprise.

Réagissant à l’obtention du prix, Makrem Ben Sassi, le directeur général de ZITOUNA TAKAFUL, a déclaré : « Nous sommes honorés d’être certifiés Best Places To Work. Cette reconnaissance vient confirmer la force d’engagement de nos collaborateurs et notre volonté continue de mobiliser l’intelligence collective au travers de défis et challenges communs ».

Depuis sa création, Assurances ZITOUNA TAKAFUL a misé sur ses équipes en développant les politiques et programmes adéquats pour susciter et faire durer l’engagement des collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Un parcours de longue haleine appuyé par un travail laborieux et des processus continus pour améliorer la qualité du travail des équipes.

« Cette aventure humaine conduira nos équipes sur la voie de l’excellence en leur donnant une mission qui fait sens pour eux et en les enrichissant chaque jour, a ajouté Ben Sassi. Nous veillerons toujours à maintenir une culture de travail positive et motivante dans un cadre bienveillant et nous sommes certains que notre société et ses collaborateurs ont l’ingéniosité, la force et la capacité de résilience pour relever les grands défis qui se profilent déjà à l’horizon ».

Le programme de certification internationale « Best Places to Work » est organisé en Tunisie depuis 7 ans et vise à rendre hommage aux entreprises qui se distinguent par la qualité des politiques et des pratiques RH et l’expérience collaborateur. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, du leadership du management, des opportunités d’apprentissage et des pratiques RH.

—————–

A propos des Assurances ZITOUNA TAKAFUL

Marque inclusive et moderne, Assurances ZITOUNA TAKAFUL, filiale du groupe Majda Tunisia, présente un portefeuille de produits diversifiés qui ciblent aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises.

Assurances ZITOUNA TAKAFUL a réalisé au titre de l’exercice 2021 un chiffre d’affaires de 85 MDT, un taux de croissance de 20% et un résultat net de 8 MDT.

Aujourd’hui, elle dispose d’un réseau dense de plus de 50 agences sur une grande partie du territoire tunisien dont 3 succursales à Tunis, Sousse et Sfax.

L’entreprise s’est engagée depuis sa création dans un processus de digitalisation stratégique continu qui touche le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble : le management, les RH, l’expérience client, la communication, la distribution, la production, etc.

Il faut rappeler que durant trois années consécutives, Assurances ZITOUNA TAKAFUL a obtenu le label international « Elu Service client de l’année » en reconnaissance de la qualité des prestations et de sa stratégie basée sur la satisfaction du client.

Assurances ZITOUNA TAKAFUL a su relever les défis dans un environnement complexe marqué par des incertitudes économiques.