“Echos Féministes” (Asdaa Nissouia) est un festival artistique féministe, le premier du genre qui sera organisé dans sa première édition les 12, 13 et 14 juin 2022 à la Cité de la culture à Tunis.

Spectacles de théâtre et de musique sont au line-up de ce festival annuel dont l’objectif principal est la lutte contre les stéréotypes et les violences basés sur le genre. Penser la place des femmes dans la société moderne et les arts sera au coeur de master-classes et des rencontres-débats entre les créateur.ice.s et la société civile.

Créé à l’initiative de l’ONG féministe “Aswat Nissa (Voix de Femmes), Echos Féministes sera organisé en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment l’ambassade de France en Tunisie, l’Institut français de Tunisie (IFT) et ONU Femmes Tunisie.

“ONU Femmes est l’entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée à leurs besoins partout dans le monde”, lit-on sur le site de l’organisation onusienne.

“ONU Femmes soutient les Etats membres des Nations Unies dans l’adoption de normes internationales pour parvenir à l’égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société civile à concevoir les lois, les politiques, les programmes et les services nécessaires pour veiller à l’application effective de ces normes et à ce que les femmes et les filles en bénéficient, partout dans le monde”, peut-on lire encore.

Voix de Femmes est une Organisation tunisienne féministe non gouvernementale oeuvrant pour l’égalité des genres. Suite au lancement du mouvement EnaZeda en Tunisie et au groupe du même nom par Aswat Nissa -dont l’objectif était de former une communauté où les victimes de violences sexuelles pourraient s’exprimer-, un appui psychologique et légale”, lit on sur le site de l’organisation.

En septembre 2020, Voix de Femmes a créé une cellule d’orientation, psychologique et légale en partenariat avec Avocats sans frontières et Médecins du monde afin de venir en aide aux femmes victime de violence. Jusqu’à l’année 2021, Aswat Nissa indique avoir “accueilli plus de 250 victimes. 67% des violences vécues par les victimes sont dans l’espace privé et 30% d’entre elles sont sur les réseaux sociaux. 45% des violences ont été commises par le mari de la victime et 22% par un ami ou un copain.”

Voici le programme complet du festival Echos Féministes :

Dimanche 12 juin

18h00 : Mise en scène Hela Ayed, Les mouvements de libération des femmes victimes de violence

18h20: Présentation de l’étude Ena Zeda : “les mouvements des femmes victimes de violence: The Story”

19h40: Pièce de théâtre: “La Dernière” de Wafa Tabboubi

22h00: Spectacle musical du groupe Philia.

Lundi 13 juin

18h00: Master class sur “Le traitement des violences basées sur le genre dans le cinéma”

19h45 : Projection de “Love in Galilee” court métrage de Nader Chalhoub & Layla Menhem (Liban) “Shall i Compare You to a Summer’s Day? “, long métrage de Mohammad Shawky Hassan (Egypte)

22h00: La Fabrique x FeMNA.

Mardi 14 juin

18h00: Master class sur “Les violences et stéréotypes basés sur le genre dans les médias”

20h00: Pièce de théâtre “Club de Chant” de Cyrine Gannoun et Rym Haddad

23h00: spectacle Steps de Mohamed Aissaoui.