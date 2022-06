L’organisation du congrès tuniso-libyen de tourisme de santé prévue les 25 et 26 juin prochain, en Tunisie, et les thèmes inscrits à son ordre du jour ont été au centre de la réunion de la Commission de promotion de l’exportation des produits et services de santé tenue jeudi, selon l’UTICA.

Des thèmes portant sur la situation et les perspectives du tourisme de sante, le financement des soins et des investissements dans le domaine de la santé, l’assurance des activités d’exportation et de prise en charges des frais de soin seront traités au cours de ce congrès qui se tiendra à l’initiative de l’Union générale libyenne des chambres de commerce et la Fédération nationale de la santé relevant de l’UTICA.

Les participants débattront également, des mesures et procédures visant à développer l’investissement dans le secteur de la santé et la création d’un conseil tuniso-libyen de promotion de l’investissement dans ce secteur.