La haute saison touristique 2022 va être marquée par des investissements significatifs de grandes enseignes mondiales, pratiquement dans toutes les régions du pays.

Il s’agit entre autres du groupe Marriott qui vient d’inaugurer un grand hôtel au Centre Urbain Nord à Tunis avec le Groupe Kammoun.

Toujours à Tunis, à signaler également, l’ouverture d’une unité portant l’enseigne « Hayatt Regency ».

Mention spéciale pour la chaîne Hilton qui vient d’ouvrir une unité hôtelière à Monastir.

A Hammamet, l’infrastructure hôtelière de luxe va être renforcée par l’ouverture d’une unité de l’enseigne « Radisson », d’une autre « Four Seasons ».

A Douz (gouvernorat de Kébili), l’infrastructure hôtelière du Village va être enrichie par l’entrée en service, dans quelques semaines, d’une nouvelle unité de grand luxe. Dénommée «Residence Douz», cette unité implantée au milieu d’une oasis de 14 hectares, est réalisée par la chaîne singapourienne, Singapore Tunisian Investment Compagny (STIC).

Cette chaîne, présente dans des destinations prestigieuses comme Zanzibar (en Tanzanie), les Maldives et Ile Maurice, a déjà à son actif deux autres unités en Tunisie, l’hôtel The Residence Gammarth et une autre à la Medina de Tunis.

Par-delà cette présence de ces grandes marques/enseignes, il y a lieu de remarquer que les intentions d’investissement dans le tourisme, 360 MDT dont des IDE au 1er trimestre 2022, sont en hausse de 133% par rapport à la même période de 2021. Elles illustrent un retour de confiance des opérateurs dans le tourisme tunisien.

ABS