Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 27 mai 2022 au Palais de Carthage, le président d’honneur de l’Association coréenne de commerce international (KITA) et président du Comité de candidature de la Corée du Sud à l’organisation de l’Exposition Universelle 2030 “Expo 2030”, KIM Young-ju.

A cette occasion, le chef de l’Etat tunisien a souligné que la Tunisie souhaite renforcer davantage ses relations économiques avec la Corée du sud et sa détermination à réunir les conditions et les garanties nécessaires aux investisseurs dans l’objectif de favoriser la création de projets et l’établissement de partenariats prometteurs dans plusieurs domaines, selon un communiqué publié par la présidence de la république.

Il estime également important le transport aérien pour développer les échanges et l’investissement commun entre les hommes d’affaires des deux pays et encourager les coréens à choisir la Tunisie comme destination touristique.

Par ailleurs, Kaïs Saïed dira que la pandémie de coronavirus a démontré la nécessité d’adopter une approche humaine différente en matière de relations internationales, considérant que c’est un principe partagé entre la Tunisie et la Corée du Sud.

De son côté, KIM Young-ju a indiqué qu’il effectue une visite de travail en Tunisie à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires coréens, ajoutant que les rencontres entre les acteurs économiques des deux pays ont permis d’identifier des opportunités de coopération et de partenariat.

“La réussite de la Tunisie et de la Corée de Sud à surmonter la pandémie du covid-19, permettra de renforcer les mécanismes de coopération et d’échanges bilatéraux et ouvrira la voie à une conquête conjointe des marchés africains”.

Le responsable coréen a affirmé que l’Association coréenne de commerce international œuvre à faire de la Tunisie une destination de choix pour les investisseurs et les touristes coréens, exprimant sa confiance quant à la capacité de la Tunisie à réaliser des taux de croissance élevés dans l’avenir.

Il a déclaré que son pays envisage la tenue d’un sommet annuel de partenariat avec l’Afrique et de soutenir la Tunisie pour l’organisation de la première édition de ce sommet en 2024.

Cette rencontre a également, été l’occasion pour le responsable coréen de présenter un exposé sur le dossier de candidature de son pays pour l’organisation de l’Expo Universelle 2030 ” Expo 2030 “.