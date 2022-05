Visite d’une délégation italienne à la Technopole de Borj Cedria

La coopération italo-tunisienne dans le domaine de biotechnologie végétale, les énergies renouvelables et les industries agroalimentaires a été au menu de la visite d’une délégation italienne, jeudi, à la Technopole de Borj Cedria (gouvernorat de Ben Arous).

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération entre le pôle et le bureau économique de l’ambassade de l’Italie en Tunisie ainsi que l’agence italienne pour le commerce extérieur, a fait savoir à la TAP le DG de la société de gestion de la Technopole de Borj Cedria (TBC), Zakaria Hamad.

Des représentants de sociétés italiennes ainsi que des académiciens et des experts italiens ont pu découvrir les différentes composantes de la TBC au niveau de la recherche, des services et des perspectives d’investissement proposés dans les domaines de l’énergie renouvelable, les sciences des matériaux, la biotechnologie végétale et le développement durable.