A l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque année, la Tunisie a exprimé sa fierté d’appartenir à ce continent prometteur, mettant en exergue la place privilégiée dont bénéficie l’Afrique dans les priorités de sa politique étrangère.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réaffirme son engagement à contribuer, activement, au raffermissement des relations de solidarité et de coopération bilatérale dans la perspective de réaliser la complémentarité africaine escomptée et renforcer les attributs de la paix, la sécurité et la stabilité sur tout le continent.

Elle assure également que la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), qui sera accueillie par la Tunisie, les 27 et 28 août 2022, et le 18ème Sommet de la Francophonie sur l’île de Djerba (les 19 et 20 novembre 2022) seront une occasion importante pour renforcer les ponts africains de communication et établir des partenariats gagnants-gagnants avec le reste du monde.

La Tunisie, un des pays fondateurs de l’Union africaine (qui fête ses 20 ans, après avoir succédé à l’OUA), souligne dans sa déclaration l’importance de concrétiser les aspirations des peuples africains à la prospérité et au développement global, conformément aux objectifs mentionnés dans l’agenda 2063, le plan directeur visant à transformer l’Afrique en puissance mondiale de l’avenir.