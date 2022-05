Le ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet, a pris part, dimanche 21 mai 2022 à Genève en Suisse, à la marche/course “Walk the Talk: le Challenge de la Santé pour Tous” organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion du lancement de la 75e Assemblée mondiale de la santé.

Cette marche sportive, qui s’est déroulée sous l’égide du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été marquée par la participation d’un grand nombre de ministres en charge de la Santé des Etats membres de l’organisation, selon un communiqué du ministère tunisien de la Santé.

A noter qu’une délégation tunisienne conduite par le ministre de la Santé participe aux travaux de cette 75e Assemblée générale de l’OMS, qui se déroule du 22 au 28 mai 2022 à Genève avec la participation de 194 pays et de représentants d’organisations non gouvernementales, instances internationales et bailleurs de fonds.

L’Assemblée mondiale de la santé évoquera les stratégies mondiales à suivre dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé bucco-dentaire et de la recherche et de l’innovation appliquées à la tuberculose. Elle examinera aussi le rapport du Groupe de travail sur le financement durable de l’OMS.

D’autres questions figurent à l’ordre du jour de cette session dont, notamment, le renforcement de la préparation et de la riposte de l’OMS aux urgences sanitaires, la feuille de route pour la mise en œuvre, de 2023 à 2030, du “Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles” et le “Plan d’action mondial intersectoriel sur l’épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031”.