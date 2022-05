La ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et son homologue mauritanien, Khotar Ould Chebani, ont signé un programme exécutif de coopération culturelle entre la Tunisie et la Mauritanie pour une durée de trois ans renouvelable (2022-2023-2024).

La cérémonie de signature du programme de coopération culturelle entre les deux pays a eu lieu vendredi, au ministère des Affaires culturelles. Cette coopération comprend les domaines du patrimoine, des arts audiovisuels, du théâtre, de la musique, de la propriété intellectuelle et littéraire, des bibliothèques, des arts plastiques et des œuvres culturelles.

Le programme de coopération culturelle entre la Tunisie et la Mauritanie vise à échanger des études et recherches scientifiques dans divers domaines culturels, à renforcer le partenariat entre les institutions culturelles, à échanger des expériences et à intensifier les échanges de visites artistiques entre créateurs des deux pays dans divers secteurs culturels.

Les deux parties ont convenu d’échanger leur expertise et leurs expériences dans le domaine de la culture numérique et de renforcer les partenariats, en particulier les initiatives distinguées en matière d’innovation et de bonne utilisation des technologies modernes pour développer les industries culturelles créatives.

L’accord stipule également que les deux pays échangent des visites de spécialistes, créateurs et experts, organisent des ateliers, formations et stages dans les domaines du théâtre, du cinéma, des arts plastiques, du patrimoine.

Hayet Guettat Guermazi a déclaré que les deux pays travailleront à travers cet accord pour développer des projets et des programmes de coopération dans le domaine de l’investissement et du marketing dans les industries culturelles entre les deux pays, notant que la possibilité d’élargir le partenariat pour inclure les pays du Maghreb est possible grâce au lancement d’événements culturels maghrébins.

De son côté, Khotar Ould Chebani s’est félicité de la signature de ce programme exécutif de coopération culturelle entre les deux pays, soulignant que ce document permettra de renforcer la présence des deux pays dans diverses manifestations culturelles et artistiques.

Les deux ministres ont passé en revue les liens culturels et historiques séculaires entre la Tunisie et la Mauritanie et la volonté des deux pays de les renforcer davantage.