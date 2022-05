La Tunisie et la Chine ont convenu de créer un comité commun pour le suivi de l’application des divers volets du protocole d’accord culturel bilatéral signé au mois de février 2022.

Cette décision a été prise par les deux parties, au cours d’une séance de travail tenue, lundi 16 mai, au ministre des Affaires culturelles.

Une délégation conduite par l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, a été reçue par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, en présence des cadres de son département.

Un protocole d’accord culturel tuniso-chinois sur trois ans a été signé, vendredi 18 février 2022, au ministère des Affaires culturelles. En vertu de cet accord, des projets bilatéraux seront mis en place et des manifestations communes et auront lieu dans les deux pays durant la période 2022-2024.

Ce programme exécutif vise le renforcement des relations de coopération et d’échange culturel et artistique entre les deux pays. Les délégations des deux pays avaient discuté des modalités d’un programme d’échange de compétences et d’expertise en matière de promotion du produit culturel.

L’action culturelle existence entre les deux pays sera ainsi renforcée via ce nouveau partenariat qui concerne en particulier les sites et points historiques du patrimoine national.

Ce nouveau cadre du partenariat prévoit l’organisation de visites mutuelles et de résidences artistiques qui auront lieu dans les deux pays. Un projet de création d’un festival de cinéma et un autre de doublage de films tunisiens en chinois verront également le jour avec pour objectif la promotion de la culture tunisienne en Chine.

Les nombreux programmes contenus dans cet accord avec la république populaire de Chine sont axés notamment sur les relations de partenariat dans les industries culturelles créatives et numériques.

Ce nouveau partenariat entre la Tunisie et la Chine s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de la diplomatie culturelle basée essentiellement sur l’échange culturel et artistique et l’ouverture sur les autres cultures et civilisations.