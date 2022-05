L’huile d’olive tunisienne primée en suisse

L’huile d’olive tunisienne grande gagnante en Suisse !4 marques ont été récompensées pour leur qualité exceptionnelle à l’International Olive Oil Award de Zurich:

–1 médaille d’or grâce à Olivko et,

–3 médailles de bronze grâce à Terra Delyssa, Alta Olea et Domaine Adonis. Une belle reconnaissance en Suisse et au-delà du savoir-faire ancestral des producteurs tunisiens d’huile d’olive!

La participation de la Tunisie à ce réputé concours international a été appuyée par ledistinction Programme Suisse de Promotion de l’Importation (SIPPO) – financé par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) suisse et mis en œuvre par SwissContact – dont l’objectif est d’ouvrir de nouveaux marchés aux producteurs de pays partenaires.

En 2021, l’huile d’olive tunisienne avait décroché sa première médaille à l’International Olive Oil Award de Zurich.