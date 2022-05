La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Amel Moussa Belhaj, estime urgent de mettre en ligne la plateforme électronique destinée à la gestion du Programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin, RAIDET.

Lors d’une réunion tenue au département, mercredi 11 mai 2022, Belhaj a mis l’accent sur la nécessité de former tous les intervenants dans les différentes délégations régionales afin d’activer, le plus rapidement possible, la plateforme électronique consacrée à la gestion et la réception des dossiers de demande de financement dans le cadre du programme RAIDET.

La ministre a également pris connaissance, à cette occasion, des différents services qui seront fournis en ligne à travers la plateforme, et qui permettront de réduire les délais de traitement des dossiers et d’améliorer la gestion et la coordination entre les différents intervenants et partenaires.

Lancé le 08 mars 2022, le programme RAIDET devrait créer, au cours des cinq prochaines années, 3 000 projets moyennant un budget de l’ordre de 50 millions de dinars avec une moyenne de 600 projets par an outre l’octroi de crédits variant entre 100 000 et 300 000 dinars.