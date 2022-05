Un projet d’appui au développement d’une agriculture biologique durable et résiliente dans un contexte de changement climatique en Tunisie intitulé “BIOREST”, sera lancé en vertu d’une convention signée, mercredi à Tunis, entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La convention a été signée par le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza et le Représentant de la FAO en Tunisie, Philippe Ankers, au siège du ministère.

Soutenu par la coopération suisse, ce projet vise à développer la filière de l’agriculture biologique et à contribuer à la résilience des systèmes agricoles au changement climatique, à la création d’emplois décents pour la population rurale et à la sécurité alimentaire en Tunisie.

Il a, également, pour objectif d’instaurer les bonnes pratiques dans l’agriculture biologique notamment dans dans les filières des céréales, de l’huile et du lait.

En vertu de cette convention, un comité de pilotage composé de représentants du ministère, de la FAO, de la coopération suisse et de l’Union européenne, sera créé.