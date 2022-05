La reprise de la séance de mardi, 10 mai 2022 n’aura pas duré longtemps. L’indice de référence a de nouveau basculé dans le rouge, mercredi, perdant 0,4%, à 7269,58 points, et ce dans un volume de 4,3 millions de dinars (MD), a indiqué “Tunisie valeurs” dans son analyse quotidienne.

Le titre MIP a chapeauté le palmarès de la séance. Dans un flux de 2 mille dinars, l’action s’est envolée de 5,6% à 0,190 D. La performance annuelle du spécialiste de l’affichage urbain demeure, néanmoins, en territoire négatif (- 5%).

La BIAT a figuré parmi les plus fortes hausses et les valeurs les plus actives de la séance. L’action de la banque n° 1 en Tunisie s’est appréciée de 2%, à 66,100D, en alimentant le marché avec des capitaux de 365 mille dinars. Le leader du secteur bancaire a, récemment, clôturé avec succès une émission obligataire subordonnée portant sur une levée de 200 MD.

Notons que le but de cet emprunt est de permettre à la BIAT de renforcer ses quasi-fonds propres et d’améliorer, par conséquent, ses ratios de solvabilité et de concentration des risques, et ce conformément aux règles prudentielles énoncées par la Banque Centrale de Tunisie.

La SFBT a enregistré la moins bonne performance de la séance. L’action de la brasserie a dévissé de 4,9%, à 15,600 D, dans un flux de 1,7 MD, soit le volume le plus élevé de la séance.

Le titre Ciments de Bizerte a reculé de 4,4%, à 1,510D. La valeur a brassé de faibles échanges de 5 mille dinars.