Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné lundi l’impératif de promouvoir la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Italie avec la mise en place d’une stratégie permettant de consolider le partenariat entre le réseau des universités et des centres de recherche en Tunisie avec ceux en Italie.

Lors de son entretien avec l’ambassadeur de l’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, le ministre de l’enseignement supérieur, a souligné la nécessité de mettre en place un programme de formation mixte se caractérisant par l’innovation permettant d’atteindre les objectifs de développement et réaliser un succès aussi bien à l’échelle nationale et internationale.

Boukthir a affirmé par la même occasion l’importance de s’investir dans le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, vecteur de développement des peuples.

Pour sa part l’ambassadeur italien a souligné l’importance du partenariat et de la coopération permanente avec la Tunisie à long terme dans les domaines d’intérêt commun.