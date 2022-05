Comment accéder à la réalité du monde, des autres et de soi-même

Dans un monde où croyances et connaissances, infos et intox se mélangent de plus en plus, comment faire la part des choses ? Face aux mensonges, à la propagande, aux manipulations, comment discerner le vrai du faux, la réalité de la fiction ? Comment ne pas nous retrouver complètement déconnectés de la réalité objective, et finir par croire à l’incroyable, au point de courir, aveuglés par nos illusions, de graves dangers ?

Benoît Aymonier nous aide à répondre à ces interrogations. D’une manière très pédagogique, recourant à de nombreux exemples vivants, il nous explique la façon dont nous construisons notre réalité.

Quels sont les contours du réel ? Et quels sont les mécanismes qui nous font prendre des vessies pour des lanternes ? C’est en répondant à ces questions que nous pourrons reprendre peu à peu le contrôle de nos vies et de nos rapports aux autres. Pour bien vivre ensemble, il nous est absolument nécessaire de partager un socle commun de réalités, construit sur LE RÉEL.

L’auteur

BENOÎT AYMONIER, Ingénieur diplômé des Arts et Métiers et de l’ESIEE, Benoît Aymonier est entrepreneur depuis 1994. Il a dirigé plusieurs structures, recruté, managé et formé de nombreuses équipes, dans un environnement multiculturel.

Par nécessité professionnelle et par vocation personnelle, il a développé de solides compétences en relations humaines et une expertise en intelligence émotionnelle.

Professionnel du coaching, il accompagne depuis plus de dix ans une clientèle internationale aux transformations et aux changements de vie. Il transmet ses connaissances et partage son expérience à travers des cours de développement personnel et d’intégration à la vie professionnelle qu’il donne à l’Université Sesame à Tunis..

Il est l’auteur de “Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même” paru aux éditions

Robert-Laffont en mai 2017 et Mon Poche en janvier 2019.

Le livre paraît également aux éditions PLON en France, Benoît Aymonier vit et travaille en Tunisie depuis 2007. Une édition spéciale a été imprimée par et pour les Tunisiens.