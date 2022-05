Pour la première fois en Tunisie, un festival de Solidarité est organisé, ce samedi, à Tunis sous le thème ” l’importance de la solidarité dans l’établissement d’un contrat social citoyen ” et ce, à l’initiative de l’espace Mohamed Ali Hammi qui regroupe la Confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT), la Fondation Mohamed Ali Hammi et le Mouvement social citoyen (réseau d’associations citoyennes).

” Ce festival, qui est le fruit d’un travail commun depuis de longues années avec les partenaires de la CGTT, vise à promouvoir la culture de la citoyenneté afin qu’elle soit une source de financement des activités de solidarité destinées aux catégories vulnérables “, a souligné Habib Guiza, directeur du festival.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Guiza a indiqué que l’objectif du festival est de montrer l’importance du tissu associatif créé après la révolution mettant l’accent sur la nécessité d’associer toutes les organisations et associations dans la discussion des questions d’intérêt national.

Il a, en outre, estimé que les objectifs politiques et socio-économiques de la révolution tunisienne n’ont pas été réalisés puisque les nouvelles forces n’ont pas été associées au processus de transition démocratique.

Au programme du festival, une série de conférences sur la situation générale dans le pays à tous les niveaux et le positionnement de la Tunisie à la lumière des changements géopolitiques régionaux et internationaux.

Lors de ces conférences, l’accent a été mis sur la nécessité de repenser les entreprises publiques et de réformer la loi électorale et la loi organisant les associations outre la garantie de la protection sociale et l’élaboration d’un programme de développement des associations dans le cadre d’un dialogue social de haut niveau.

Les participants ont aussi souligné l’importance de l’économie sociale et solidaire dans la dynamisation du système de production et la recherche d’une nouvelle approche fiscale pour traiter le problème d’endettement.

A noter qu’une exposition des produits de l’économie sociale et solidaire, et des activités culturelles sont organisées en marge du festival.