La STB développe sa démarche RSE sur trois piliers qui sont le pilier économique, environnemental et social.

Les projets amorcés en 2021concernent notamment la digitalisation du secteur de la santé à travers le projet phare CHU RABTA retenu comme pilote pour développer la télémédecine et plus particulièrement la télé-radiologie.

La STB a signé une convention portant sur le projet SAWI « soutenir et accélérer l’inclusion des femmes au travail au Moyen-Orient et en l’Afrique du nord. L’engagement a été formalisé, en tant que première banque nationale, par la signature de la charte des principes d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes « The Women’s Empowerment Principles ».

D’autres actions ont été finalisées, à l’instar d’une action en faveur des enfants des SOS Villages, au profit des hôpitaux en les équipant en optiflows et concentrateurs d’oxygène et une autre action pour encourager l’insertion des jeunes dans les activités sportives structurées et ce, parallèlement à l’aménagement des écoles dans un projet national proposé par le ministère de l’éducation