La première foire au vélo et accessoires d’occasion en Tunisie, sera organisée le dimanche 24 avril de 8h à 13h, au parc Bir Belhassen à l’Ariana, par l’Association Vélorution Tunisie” et la municipalité de l’Ariana.

Selon l’association, cette foire a pour objectif d’offrir aux Tunisiens intéressés par la possibilité d’acquérir un vélo à bon prix pour l’utiliser dans leurs déplacements au quotidien.

Vélorution est une association qui milite pour la promotion du vélo comme moyen de transport alternatif et propre. Elle fait partie d’un mouvement international dans ce domaine.

Outre le plaidoyer, l’association, née en 2017, propose notamment, à ses adhérents et aux Tunisiens, un incubateur de projets et une Vélo école avec au programme des sessions de formation organisées tout au long de l’année à Tunis, La Marsa, Jendouba et Sousse.

Pendant le mois de Ramadan, l’association a proposé mardi 19 février une randonnée à bicyclette pour découvrir la Medina de Tunis.