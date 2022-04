La ministre des Finances Sihem Nemsia a participé, lundi 18 avril 2022 dans la soirée par visioconférence, à la réunion qui a eu lieu à Washington entre le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et des représentants du FMI dirigés par Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la participation de la délégation officielle tunisienne aux réunions du printemps du FMI et de la Banque Mondiale qui se tiennent, du 18 au 24 avril 2022 à Washington.

La réunion a porté sur les discussions en cours entre la Tunisie et le FMI visant à parvenir à un accord entre les deux parties et elle a été l’occasion de discuter des efforts déployés par la Tunisie pour accélérer le rythme des réformes et les mettre en application en concertation avec les organisations nationales, et ce dans l’objectif de surmonter la situation économique difficile que traverse le pays depuis des années et qui a été accentuée par la pandémie du coronavirus et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne.

Les rencontres entre la délégation tunisienne et les représentants du FMI se poursuivront durant cette semaine en présence des équipes techniques pour poursuivre les discussions.