Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a réaffirmé le soutien constant de la Tunisie au peuple palestinien frère dans sa lutte pour protéger ses lieux saints et recouvrer ses droits légitimes. Le ministre a condamné les violations à répétition perpétrées par l’entité sioniste contre le peuple palestinien.

Lors de sa participation, mercredi, au Caire, à la troisième réunion de la Commission interministérielle arabe chargée d’agir en vue de mettre fin aux mesures des forces d’occupations dans la ville d’Al-Qods, le ministre a rappelé les efforts consentis par la Tunisie tout au long de son mandat au Conseil de sécurité en vue de défendre la cause palestinienne et presser la communauté internationale à relancer le processus de paix de manière à garantir les droits légitimes du peuple palestinien à l’instauration de son Etat avec Al Qods-Est pour capitale.

Convoquée à l’initiative de la Jordanie, la réunion à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères des pays arabes, membres de la commission (la Tunisie, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, la Palestine, le Qatar, l’Egypte, le Maroc et l’Algérie), ainsi que le Secrétaire général de la Ligue, s’inscrit dans le cadre d’une campagne de soutien à la juste cause palestinienne dans un contexte de pandémie et de guerre dans le monde (Ukraine).

Lors de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères ont dressé un bilan des travaux de la commission depuis sa deuxième réunion en septembre 2021. Ils ont à ce titre fait état des mesures lancées au niveau international afin d’assurer la non-répétition de l’agression israélienne, de mettre fin aux hostilités et de préserver le statut historique et démographique de la ville d’Al Qods.

Les ministres ont par ailleurs saisi l’occasion pour lancer un appel à agir en urgence en vue de mettre en place un plan d’action pour sauver la ville sainte d’Al Qods et soutenir le peuple palestinien contre les tentatives visant à judaïser cette ville.