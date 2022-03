Le radar hydrométéorologique installé à Nebbeur au Kef (nord-ouest de la Tunisie) pour surveiller les évolutions météorologiques sur une partie des bassins des oueds Medjerda, Melag et Tessa (ouest et nord-ouest de la Tunisie), est entré en service, mardi 8 mars 2022, a fait savoir le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Ce radar météorologique en bande X, a pour vocation de fournir des mesures précises de précipitation pour répondre à la double problématique de la gestion de la ressource eau et de la gestion du risque hydrologique sur le bassin versant de la Medjerda.

Il a été développé par la société française “NOVIMET”, spécialisée en solutions radar et services en hydrométéorologie, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, l’Institut national de la météorologie et la DG Trésor (France).

A cette occasion, le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza a salué l’effort fourni par la société NOVIMET, pour installer le premier radar hydrométéorologique en Tunisie, dans le cadre des efforts visant à moderniser les services de modélisation hydrologique, de cartographie des risques d’inondations et de prévisions hydrométéorologiques.