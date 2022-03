La Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de l’Ariana et l’Office de la topographie et du cadastre ont signé, lundi 7 mars 2022, un rapport pour procéder au recensement et à la topographie de trois agglomérations.

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a fait savoir dans un communiqué que ces conglomérations ont été instaurées sur les biens propres de l’Etat dans les délégations de La Soukra et de Raoued (gouvernorat de l’Ariana).

La convention a été signée en marge d’une réunion tenue dans le gouvernorat de l’Ariana sous la présidence du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, en présence du gouverneur de l’Ariana, Samir Abdel Jaoued.

Cette réunion a été consacrée au suivi des situations foncières qui posent des problèmes dans les différentes régions du pays.

Cette réunion a permis de discuter de plusieurs points parmi lesquels figurent la régularisation de la situation des anciennes agglomérations instaurés sur les biens propres de l’Etat dans le gouvernorat, mais surtout l’examen de la situation de la cité connue sous le nom ” Ardh Hichem “.

Les participants ont évoqué d’autres questions liées notamment à la situation du transport devant l’hôpital Mahmoud El Matri à l’Ariana et la régularisation de la situation foncière du village du pont de Bizerte relevant de la délégation de Kalâat Al Andalous.

Rekik a souligné la nécessité d’accélérer le parachèvement des procédures susceptibles de régulariser les situations foncières dans les plus brefs délais pour pouvoir introduire les biens fonciers dans les circuits économiques et impulser le développement dans la région.