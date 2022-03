Le premier jour voit des lancements innovants, des conférenciers inspirants, une interprétation en langue des signes et des informations tirées du rapport sur l’économie mobile de la GSMA

28 février 2022, Barcelone : le plus grand et le plus influent événement de connectivité au monde ouvre ses portes aujourd’hui à la Fira Gran Via de Barcelone. MWC22 Barcelona s’appuiera sur le succès de l’année dernière, réfléchissant à une nouvelle ère de connectivité et de collaboration dans l’industrie mobile.

Cette semaine au MWC22 Barcelone verra de nombreuses annonces passionnantes, y compris un lancement automobile, avec le dévoilement par Fisker du nouveau SUV Ocean tout électrique. La liste des conférenciers de lundi propose également des discours d’AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Millicom, Telstra, Telefonica, Telia Company et Vodafone.

Lors de l’ouverture du MWC22 Barcelone avec un discours d’ouverture, Mats Granryd , directeur général de la GSMA , a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le dynamisme revenir à Barcelone cette année alors que nous nous réunissons, collaborons et faisons des affaires. Cette édition du MWC offre une opportunité collective de montrer comment l’écosystème numérique transforme des vies et soutient la reprise mondiale grâce à la puissance de la technologie mobile.

Le thème de cette année, Connectivity Unleashed, met en valeur la puissance de la technologie mobile dans notre vie quotidienne et explore les technologies révolutionnaires qui façonneront l’industrie et la société. La connectivité transforme désormais intelligemment les industries alors que le monde passe de la simple connectivité à une connectivité significative. Avec des conférenciers exceptionnels alignés, des lancements de produits passionnants, le lancement du rapport 2022 sur l’économie mobile mondiale de la GSMA et la toute nouvelle ville de l’industrie. (communiqué)