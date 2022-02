Dans le cadre des activités du projet “Protection et Réhabilitation des Sols dégradés en Tunisie“ (ProSol), un contrat de financement a été signé entre la GIZ et l’Office d’élevage et des pâturages (OEP). Ce contrat s’articule autour des axes suivants :

Agroécologie

Initiation à la composante gestion du sol

Gestion et valorisation des produits résiduaires organiques / compostage

Amélioration pastorale

Production de semences fourragères

Transfert de technologie et de bonnes pratiques ainsi que l’appui de la relation recherche-développement.

Une cérémonie de lancement de cette convention a eu lieu lundi 31 janvier 2022 avec la présence des représentants de l’OEP, la GIZ, la Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres agricoles (DGACTA), mais également d’autres directions du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche (MARHP) et des partenaires de coopération.

Le projet ProSol, mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), est mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec la Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres agricoles (DGACTA).

Son objectif est de promouvoir des approches durables et des mesures concrètes dans la protection et la réhabilitation des sols dégradés à grande échelle dans le Centre-ouest et le Nord-ouest de la Tunisie (Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Kairouan, Kasserine).

Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative spéciale « UN SEUL MONDE sans faim » (SEWOH) et du programme global « Protection et réhabilitation des sols pour la sécurité alimentaire » qui est mis en œuvre dans 7 pays (Éthiopie, Bénin, Burkina Faso, Inde, Kenya, Madagascar et Tunisie).