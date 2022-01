Le ministère du Commerce et du Développement des exportations rassure quant à la disponibilité des produits de base avec des quantités suffisantes.

Dans un communiqué publié jeudi 13 janvier 2022, le département du Commerce indique que des stocks ont été constitués afin de subvenir aux besoins du marché local, et que les opérations de production et d’importation de différents produits se poursuivent à un rythme ordinaire.

Ainsi, un stock stratégique de céréales (blé tendre, blé dur et orge fourragère) qui couvre les besoins jusqu’en mai 2022 (période de la nouvelle récolte) a été constitué, et environ 6 000 tonnes d’huile végétale seront livrées aux services compétents, le 17 janvier 2022, pour couvrir les besoins additionnels en ce produit durant le mois actuel. Et une autre quantité de 15 000 tonnes sera reçue, “ce qui permettra de rétablir le rythme ordinaire d’approvisionnement de cette matière”.

Toutefois, le ministère rappelle que des perturbations conjoncturelles ont été enregistrées au niveau de la distribution de certains produits, dont les œufs, la farine et la semoule, dans un nombre de régions, et ce durant une période qui a coïncidé avec le pic de la consommation, soit la célébration de la nouvelle année.

“Les services de contrôle économique ont intensifié leurs interventions, afin de lutter contre la spéculation, tout en veillant à activer les sanctions contre les contrevenants”, indique le département du Commerce, appelant les citoyens à éviter la frénésie et à dénoncer les spéculateurs via le numéro vert 80100191 et sur les numéros des directions régionales du commerce et du développement des exportations.