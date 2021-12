Bonne Année 2022 : SMS , Textes de Joyeuses Fêtes ,Messages ,voeux 2022

Envoyer un message de vœux courts et affectueux à une personne importante pour soi …

Beau sms bonne année 2022

Bonne année mon ami merveilleux !

Les années défilent mais il y a des choses qui ne changent jamais.

Comme la belle amitié que je te porte …

Par ce sms de bonne année plein de sincérité.

Je te souhaite un grand bonheur et une grande sérénité,

Sans oublier la bonne santé et la joie chaque jour renouvelée !

Meilleurs voeux d’amitié

d’une amie qui t’apprécie beaucoup.

Sms bonne année 2022 humour

Bonne année mon amie merveilleuse !

Que souhaiter encore de meilleur

À une personne comme toi ?

Tu as tout mon doudou !

La beauté, l’intelligence et l’élégance

La gentillesse, la tolérance et la prestance.

Et bien je te souhaite simplement de ne pas changer.

De rester cette grande amie que l’on aime tant aimer.

Meilleurs voeux de bonheur à toi.

Doux bisous d’un ami qui t’aime fort !

-Exemples de texte de voeux bonne année humour à envoyer aux personnes que l’on veut faire rire à l’occasion du jour de l’An et de la nouvelle année.