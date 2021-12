Les passagers arrivant en Tunisie par les voies aérienne, maritime et terrestre doivent remplir la fiche sanitaire disponible sur l’application “e7mi” via le lien https://app.e7mi.tn et la présenter en format numérique ou papier, lors de l’enregistrement, aux compagnies aériennes et maritimes et aux transporteurs terrestres, ainsi qu’aux services sanitaires à l’arrivée aux aéroports, aux ports et aux passages frontaliers terrestres, a fait savoir le ministère du Transport.