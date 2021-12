Ooredoo et la startup SWIVER, la main dans la main pour l’entreprise tunisienne

Afin de consolider ses solutions Entreprises, Ooredoo vient de conclure un partenariat avec la startup tunisienne Swiver.io, une solution ERP en mode SaaS.

La cérémonie de signature de la convention a été rehaussée par la présence de Mansoor Rashid Al Khater, CEO d’Ooredoo, et Azzam Soualmia, fondateur et PDG de Swiver.io.

Cette convention permettra aux abonnés d’Ooredoo Business d’utiliser la solution ERP de Swiver.io moyennant un abonnement intégré dans le pack d’Ooredoo. Le premier opérateur en Tunisie supporte ses entreprises clientes dans leur transformation digitale, leur permettant de bénéficier d’un SAAS tunisien performant et adapté à leurs besoins.

« Nous avons choisi d’intégrer Swiver.io dans notre offre business afin d’accompagner nos clients qui demandent de plus en plus des solutions de gestion intégrée adaptée au nouveau contexte de travail à distance. Nous encourageons l’équipe Swiver.io et l’ensemble des startups tunisiennes pour aider les entrepreneurs à améliorer la rentabilité et l’efficacité de leurs projets», a déclaré Mansoor Rashid Al Khater.

Pour sa part, Azzam Soualmia dira : « Nous sommes très heureux de ce partenariat. Nous offrons aux abonnés d’Ooredoo une solution de facturation et de gestion commerciale en ligne flexible et intuitive qui vous permet de traiter en un clic vos documents commerciaux, votre stock et flux de trésorerie, adaptée à l’entrepreneur tunisien et développée par une équipe 100% tunisienne. Notre startup poursuivra le développement d’outils qui permettent aux entrepreneurs, artisans et dirigeants de TPE et PME de prendre les bonnes décisions au bon moment ».

Avec plus de 13 000 clients actifs dans près de 380 secteurs d’activité, la startup Swiver.io met la sécurité des données des clients à la tête de ses priorités en utilisant une technologie de cryptage à la pointe.