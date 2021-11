Les dirigeants de l’OMT ont pris la parole lors d’une réunion informelle des ministres de l’Union européenne chargés du tourisme, renforçant ainsi les liens avec les institutions européennes.

La présidence slovène du Conseil de l’Union européenne a inscrit le tourisme à son programme de travail, reconnaissant la pertinence et l’importance accrues du secteur pour une reprise inclusive post-pandémie.

S’adressant aux ministres, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a félicité les dirigeants européens d’avoir protégé les emplois et les entreprises du secteur du tourisme, et d’avoir joué un rôle de premier plan dans le rétablissement de la confiance dans les voyages internationaux grâce à l’harmonisation des règles et des protocoles et à l’introduction du certificat numérique COVID de l’UE.

Dans le même temps, Pololikashvili a également donné aux ministres de l’UE une vue d’ensemble du travail de l’OMT qui a dirigé la réponse du secteur à la crise, ainsi que des réalisations plus récentes faisant progresser l’action du tourisme en faveur du climat.

Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, a joué un rôle actif au sein du Comité de crise pour le tourisme mondial de l’OMT, créé pour unir le secteur et fournir des recommandations claires et harmonisées en vue de la reprise, et il s’est aussi rendu au siège de l’OMT à Madrid pour des entretiens en tête-à-tête avec le secrétaire général.

Renforcement des liens

Cette dernière intervention renforce encore les liens entre l’OMT et les institutions européennes, en s’appuyant sur le travail réalisé avant la pandémie. En février 2020, les dirigeants de l’OMT se sont rendus à Bruxelles. En plus de s’adresser au Parlement européen, Pololikashvili a rencontré des ministres en charge du Tourisme de pays européens, soulignant clairement le rôle que le secteur peut jouer pour stimuler la croissance inclusive dans toute la région et faire avancer les ambitions du Green Deal européen.

Plus récemment, les dirigeants de l’OMT sont retournés à Bruxelles en octobre, avec un ordre du jour plus approfondi axé sur la place du tourisme dans la reprise et la croissance future des économies et des sociétés européennes.

Dans le prolongement de la réunion informelle des ministres européens du Tourisme, l’OMT a également participé au 20e Forum européen du tourisme, qui s’est tenu dans le contexte de la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne. Les ministres européens du Tourisme participeront ensuite à la prochaine Assemblée générale de l’OMT, qui se tiendra à Madrid (Espagne) du 30 novembre au 3 décembre.