Une convention de coopération et de partenariat vient d’être signée entre la “FIPA-Tunisia” et le pôle de compétitivité de Sousse “Novation City” , a indiqué dimanche, l’Agence de Promotion de l´Investissement Extérieur.

Cet accord a pour objectif “de définir le cadre général pour l’instauration d’un partenariat en matière d’appui aux investisseurs étrangers, dans la concrétisation de leurs projets, ce qui est de nature à favoriser la création d’emplois et le développement économique local”.

Cette convention a été signée par le Directeur Général de la FIPA, Abdelbasset Ghanmi et le DG de “Novation City”, Hichem Turki, en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke SHIMIZU et du Président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise (CCITJ), Hedi Ben Abbes.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge de la conférence qui a été consacrée le 14 octobre 2021 à Sousse, à la préparation du 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique “TICAD8” prévue en Tunisie en 2022, intitulée “Innovation digitale, Intelligence artificielle, Industrie 4.0 : Perspectives Japon-Afrique” .

La Tunisie accueillera, en août 2022, la Ticad 8 et sera ainsi, le deuxième pays africain après le Kenya (2016) à accueillir cette conférence d’envergure.