Jeu Rentrée 2021 by Ooredoo : Qui veut gagner des Millions !?

Jeu Rentrée 2021 by Ooredoo

Ooredoo continue de fidéliser ses abonnés, et organise, pour ce faire, un nouveau jeu sur recharge à l’occasion de la rentrée pour leur donner la chance de remporter du CASH.

En effet, Ooredoo offre la possibilité à ses abonnés de gagner plusieurs lots en CASH pour un total de 40 000 DT !

Durant 3 jours, et pour tenter de remporter l’un de ces lots, c’est simple: il suffit de recharger 3 DT ou plus durant toute la période du jeu du 16 au 18 septembre 2021.

18 heureux gagnants seront tirés au sort le 20 septembre 2021, dont 10 remporteront 1 000 DT Cash, 05 remporteront 2 000 DT Cash, 02 vont recevoir 5 000 DT CASH. Le plus chanceux d’entre eux décrochera la somme 10 000 DT en Cash.

Plus vous rechargerez, plus vous augmenterez vos chances de gagner ! Ne ratez pas l’occasion de faire partie des heureux gagnants !

Les recharges effectuées à partir de l’application My Ooredoo vous offriront 10 fois plus de chances de gains !

En plus des recharges de 3 DT et plus, les abonnés peuvent participer gratuitement en remplissant le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux, pages Fb et Instagram !

Avec Ooredoo, restez connecté.