Tunisie : Les prix des viandes blanches vont continuer d’augmenter

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé les agriculteurs à réduire de 50% leur production de volaille et à s’orienter vers la vente de poulets vivants.

Dans un communiqué publié par le syndicat des éleveurs de volailles, l’UTUP précise que cet appel intervient suite à “la mainmise des grandes entreprises sur le secteur de l’aviculture et les pressions exercées pour l’achat des volailles vivantes aux éleveurs en dessous du coût de production”.

En effet, le syndicat fait état du coût élevé de la production d’un kilogramme de poulet vivant, surtout à la lumière des difficultés auxquelles le secteur est confronté en raison de la hausse excessive et continue des prix des fourrages.

L’organisation agricole exhorte les agriculteurs à être solidaires et à rejeter les pratiques arbitraires des abattoirs des volailles et les spéculateurs et entreprises qui dominent le secteur et le contrôlent, qui leur ont fait subir de lourdes pertes et aggravé leur endettement.