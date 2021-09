La visite des parlementaires américains à Tunis, les 4 et 5 septembre

Les préparatifs de la visite prévue les 4 et 5 septembre courant, à Tunis, d’une délégation du Congrès américain ont été au centre de la rencontre qu’a eu vendredi, au siège de son département, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, avec Donald Blome, ambassadeur des Etats-Unis à Tunis.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a fait part, à cette occasion, de la volonté de la Tunisie de consolider la coopération avec les Etats-Unis tant au niveau bilatéral que multilatéral et à donner un nouvel élan au partenariat stratégique unissant les deux pays.

Sur l’évolution de la situation en Tunisie, Jerandi a souligné que les décisions prises le 25 juillet écoulé, par le président de la République, s’inscrivent dans le cadre de la Constitution et ont pour objectif de rectifier le processus démocratique et de garantir la pérennité de l’Etat et de ses institutions.

Il a insisté sur l’engagement du chef de l’Etat à aller de l’avant sur la voie de la consolidation du processus démocratique dans le cadre du respect des droits de l’Homme, des libertés et de l’Etat de droit, lit-on de même source.

Pour sa part, le diplomate américain a exprimé la volonté de son pays de poursuivre la coordination et la concertation avec la direction tunisienne sur l’ensemble des questions d’intérêt commun.

Blome a également mis l’accent sur la disposition des Etats-Unis à continuer à soutenir la Tunisie à tous les niveaux, en vue de parachever la construction démocratique et relancer le développement économique.

La rencontre a été l’occasion, en outre, d’échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont notamment la situation en Libye.

A cet égard, Jerandi s’est félicité de la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et la Libye, soulignant la détermination des dirigeants des deux pays à les renforcer dans l’intérêt des deux peuples frères.