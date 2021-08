A la demande du Conseil du Marché Financier et suite à la publication de l’avis d’ouverture d’une Offre Publique d’Achat Obligatoire sur les actions de la Compagnie Internationale de Leasing « CIL », la cotation en bourse des actions « CIL » sera suspendue durant les séances de bourse du 09 ou 10(*) et 11 août 2021, et reprendra à partir du 12 août 2021.