Un premier Salon & expo-vente d’art et de création en Tunisie, dédié aux objets crées à partir de produits récupérés qui s’intitule “RECYCLE : Salon Art et Objet” aura lieu du 1er au 3 juillet, à l’Institut français de Tunisie (IFT).

Ce Salon & expo-vente d’art et de création permet de découvrir des artisans, artistes, associations et citoyens engagés, qui agissent pour la protection de l’environnement et le développement durable.

Des invités d’honneur Français et Suisses seront présents, à savoir la styliste française Nathalie Garçon et les artistes suisses Mélanie Iten et Rafele Kouto. Nathalie Garçon présentera quelques créations en écho à son exposition organisée à Musk & Amber (RE)BORN, l’exposition qui recycle la fripe comme support d’expression artistique & créatif.

De Tunisie, Mohamed Messaoudi, artiste et architecte de formation est le fondateur de l’atelier Driba 93, un antre de créativité où tous les corps de métier se croisent, s’allient et réinventent un artisanat magnifique. Chems Eddine Meshri, créateur de ” Né à Tunis ” présentera ses luminaires, lustres, meubles d’appoint, accessoires et bijoux à partir de produits recyclables.

Parmi les autres participants, ‘Sawsen’, artiste qui recycle le papier glacé et le transforme en une démarche artistique durable, Myriam, artiste plasticienne spécialiste dans le collage.

‘Karim’ qui aménage des bancs publics à partir des déchets métalliques, ‘Farouk’, jeune créateur originaire de Kasserine qui transforme les pneus en fauteuils, et ‘Teycir’ créatrice de Chkarty qui accompagnera le consommateur dans toutes ses courses pour remplacer définitivement le sac en plastique.

On cite également plusieurs militants pour l’environnement dans les régions, dont ‘Kamel’, agent de nettoyage de la commune de Monastir, qui fabrique des animaux à partir d’objets de récupération et ‘Des femmes de Nefta’ qui transforment les vieux vêtements en tapis dans leur atelier d’El Mensej.

Des tables – rondes, des master-class et des projections sont prévues dans ce Salon dédié aux objets créés à partir du recyclage, de la récupération ou des déchets verts.

” RECYCLE : Salon Art et Objet ” sera ouvert au grand public quotidiennement de 11h00 à 19h00. Cet évènement est organisé par l’Institut français et l’Ambassade de France en Tunisie en partenariat avec Tunisie Recyclage, une association engagée dans la préservation de l’environnement.

Tunisie Recyclage est une association non gouvernementale de la Banlieue Nord de Tunis qui a pour but de mettre fin aux poubelles qui débordent. A son actif plus de 200 heures de bénévolat par semaine en récupérant, tout ce qui est recyclable, directement chez les habitants selon des conditions bien précises visibles sur le site : https://www.tunisierecyclage.org/

Actuellement le ramassage des déchets couvre les zones de Gammarth Village, Gamarth Supérieur, La Marsa, Sidi Bou Said, Carthage, Les jardins de Carthage, Le Kram, un petit bout de la Soukra et Les Berges du Lac.

D’après des chiffres de Tunisie Recyclage, chaque tunisien produit 300 kg de déchets par an, seulement 4% sont recyclés & 96% finissent dans la nature. Notre poubelle contient 70% de matière organique et 30 % de matière non organique et 26% de notre poubelle (matière non organique) pourrait être réutilisée pour des vocations industrielles ou artistiques.