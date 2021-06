Le suivi des résultats de la visite du président de la République au Qatar, en novembre 2020, et les moyens d’accélérer leur mise en application ont été au centre d’un entretien, mardi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, et le vice-premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani.

L’entretien intervient en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères, le 15 juin à Doha, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié mercredi 16 courant.

Le chef de la diplomatie qatarie a, dans ce contexte, réaffirmé l’engagement de son pays à contribuer au financement du projet de la cité médicale des Aghlabides à Kairouan, ainsi qu’au projet de la plateforme de production agricole à Sidi Bouzid, soulignant l’intérêt que porte le Qatar au développement de ses investissements en Tunisie.

“Le Qatar s’engage à continuer de soutenir l’économie tunisienne et à renforcer le processus de développement en Tunisie”, a-t-il insisté.

Pour sa part, Jerandi a mis en avant l’importance de renforcer la coopération en matière d’emploi des Tunisiens au Qatar et de faciliter les procédures de recrutement de la main-d’œuvre tunisienne, à la lumière de la volonté du Qatar à doubler ses besoins en recrutement sur le moyen terme.

Il a, également, souligné l’importance de la réunion de la Haute commission mixte tuniso-qatarie et du parachèvement des concertations au sujet des projets d’accords prévus entre les deux pays.

La session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes, tenue le 15 courant à Doha, a porté sur l’avancement de la question du barrage de “la Renaissance” en Ethiopie.